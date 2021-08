Agência Brasil Em meio à pandemia, Ministério da Saúde perde mais de 5 mil servidores

Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde já perdeu 5.181 servidores por causa de aposentadorias. Com isso, a pasta representa, sozinha, 24,1% do total de aposentadorias no funcionalismo público federal. Os dados são de um levantamento do portal Metrópoles, com base em dados do Painel de Estatística de Pessoal, plataforma do Ministério da Economia.



Segundo a reportagem, só neste ano foram 1.477 aposentadorias. A Região Nordeste foi a que mais teve trabalhadores públicos aposentados. O Ministério da Saúde lidera o ranking de órgãos que mais tiveram perdas de funcionários.

Dados

Ao todo, o governo federal registrou 6.115 aposentadorias até o momento em 2021. Em 2020, foram 14.148. A maior parte das inatividades registradas no Ministério da Saúde (91,6%) foram voluntárias, ou seja, o servidor optou por se aposentar. Neste cenário, 1.353 fizeram essa escolha.

Segundo o secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo da Silva, a saída dos servidores pode causar um problema, dentre outras coisas, porque não está sendo substituída.

“Lamentavelmente, esse é o retrato de toda a administração pública. Neste momento de pandemia, o Ministério da Saúde deveria estar dando resposta à altura. O ideal é que essas vagas fossem supridas com novos concursados para substituir quem está saindo”, disse, em entrevista ao portal Metrópoles.