Reprodução Queda de balão no Parque do Juquery causa incêndio em São Paulo

Moradores próximos do Parque do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, identificaram em suas residências a presença de fuligem - uma substância preta que provém da queima de matérias combustíveis. Isso porque um incêndio tomou conta do parque estadual na manhã deste domingo (22). As informações são do portal G1.

De acordo com os gestores do parque estadual, o forte incêndio consumiu mil hectares do Juquery até as 13h. A área equivale a metade de todo o território. Segundo informações da prefeitura, o fogo foi causado pela queda de um balão, por volta das 9h. As labaredas, com grandes fumaças, não haviam sido controladas até as 15h50.

No local, havia a presença do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Brigadistras e voluntários também lutam para combater as chamas, porém, a forte presença dos ventos e o relevo do parque dificultam os trabalhos de contenção do incêndio.

Já o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informa que os resíduos provenientes do incêndio estão invadindo as residências na capital paulista através dos fortes ventos.





O calor, aliado ao tempo seco, também contribui para que o fogo se espalhe pelo Parque Estadual do Juquery.