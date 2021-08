Reprodução/redes sociais Briga em baile funk causa a morte de uma pessoa no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um homem morreu, no último domingo (22), após uma briga em um baile funk no Morro do Urubu, em Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro . Depois de ser ferido no evento, José Fernando Vieira da Silva foi levado para ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.



Nas redes sociais, há a informação de que mais duas pessoas morreram após a festa, identificada nas redes sociais como Baile de Corredor, que aconteceu neste sábado.

Uma pessoa, que preferiu não se identificar, afirmou à reportagem que este evento costuma acabar com brigas e que ele está prejudicando a imagem do funk.





Nas redes sociais, há diversos registros de confusão entre os frequentadores do baile. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias da morte.