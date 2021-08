Reprodução/Twitter Mourão acompanhou o andamento da Operação Samaúma

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18) em Altamira, no Pará, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) se mostrou preocupado com incêndios na Amazônia . O general viajou aos municípios de Novo Progresso e Altamira, no estado do Pará, para acompanhar o andamento da Operação Samaúma.

“O Prevfogo, subordinado ao Ibama, contratou 6 mil brigadistas que vão operar no combate aos incêndios. É óbvio que eles precisam de apoio logístico e as Forças Armadas podem prestar esse apoio logístico para que essa turma chegue ao terreno. E, realmente, no sobrevoo na região de Novo Progresso, eu vi alguns focos de incêndio que me preocuparam”, disse Mourão.

Segundo informações dadas pelo vice-presidente, os resultados dos balanços da Samaúma mostraram que foram realizados mais de 520 reconhecimentos e patrulhas, em torno de 100 ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais.

Também foram apreendidos quase 6 mil m³ de madeira, 50 máquinas de serraria e 13 tratores, entre outros. O que, segundo ele, resultou na aplicação de 111 multas, totalizando um valor de R$ 57 milhões.

Mourão viajou para acompanhar as operações interagências no âmbito da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), denominada Operação Samaúma. O vice-presidente fez uma publicação em seu perfil no Twitter sobre a viagem:

#OperaçãoSamaúma | Hoje sigo para uma jornada de 2 dias nos municípios de Novo Progresso e Altamira, no estado do PA. Acompanharei as operações interagências e vou receber informações dos representantes locais dos órgãos e entidades de proteção ambiental e de segurança pública. pic.twitter.com/IvTsUXcrOd — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) August 17, 2021