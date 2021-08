Corpo de Bombeiros/Divulgação Operário caiu de uma altura de 20 metros

Um homem de 33 anos despencou de uma altura de 20 metros enquanto fazia a manutenção da cobertura de um prédio no Centro de Guaxupé, em Minas Gerais. O operário ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. As informações são do portal O Tempo .

Após o operário cair do edifício, que tem cinco andares, a corporação foi acionada. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima caída no chão, com diversas fraturas e inconsciente, e a encaminharam à Santa Casa do município, em estado grave.

A perícia da Polícia Civil foi até o local do acidente para investigar a causa da queda.