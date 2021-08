Reprodução Adolescente ofereceu drogas a policiais por engano; policiais encontraram pasta base de cocaína e R$ 950,00 com ele

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no município de Ribas do Rio Pardo (MS) depois de oferecer, por engano, drogas a dois policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil do estado. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (16).

O jovem teria confundido o carro da polícia com veículo comum, e gesticulou para os ocupantes do automóvel mostrando um pacote que continha entorpecentes.

"Em dado momento, o adolescente chegou a mostrar um embrulho contendo possível substância entorpecente. Ocorre que o jovem não fazia ideia que dentro do carro estavam dois policiais civis", disse a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.



Os oficiais saíram do carro, revistaram o adolescente e encontraram várias pedras de pasta base de cocaína, que pesaram, ao todo, quase 9g. Os policiais ainda apreenderam R$ 950,00 em dinheiro vivo.

Na delegacia, o jovem disse que comprou a droga em Campo Grande para revender em Ribas do Rio Pardo. Ele aguarda audiência de custódia para saber se será internado em uma fundação para menores infratores ou se será liberado.