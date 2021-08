Edson Lopes Jr./SECOM Temperatura sobe em São Paulo





Desde o final de julho, os paulistanos têm enfrentado dias frios na cidade de São Paulo. No entanto, na próxima quarta-feira (18), a previsão é de que os termômetros na capital paulista registrem 31ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Ainda de acordo com o órgão, a mínima deve ser de 15°C.

A elevação da temperatura deve ser causada por uma grande massa de ar seco, que ganha força na Região Metropolitana de São Paulo, conforme explicou o CGE.





Vale lembrar que, no dia 30 de julho, com temperatura média de 3,2°C, a cidade de São Paulo registrou o recorde de menor temperatura em toda a série histórica do CGE , que coleta dados desde 2004. O valor mais baixo atingido foi de -3,0°C, em Engenheiro Marsilac, na zona sul no município.