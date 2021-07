Agência Brasil Ciro Nogueira irá substituir o general Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil

O senador Ciro Nogueira falou rapidamente com os jornalistas na manhã desta terça-feira (27), após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ressaltou que sua posse à frente da Casa Civil deverá ocorrer "o mais rápido possível". As informações são do portal Metrópoles.

O líder do centrão chegou no Palácio do Planalto antes das 09h para se encontrar com o capitão do Exército. A reunião de ambos estava inicialmente agendada para ocorrer na última segunda, porém, uma o avião que traria Ciro ao Brasil apresentou uma falha técnica e o voo precisou ser adiado.

Aos jornalistas, o parlamentar confirmou também a recriação do Ministério do Trabalho . Configuraria, assim, uma nova reforma ministerial promovida por Bolsonaro. O desmembramento retirará parte dos poderes da pasta da Economia, hoje comandada por Paulo Guedes.

Ciro Nogueira irá substituir o general Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil. Este, por sua vez, irá para a Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje chefiada por Onyx Lorenzoni - que será o novo ministro do Trabalho e Previdência.





A nomeação de Ciro Nogueira ainda será publicada no Diário Oficial da União (DOU), porém, o próprio senador já realizou o anúncio em sua rede social nesta terça-feira.

Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente @jairbolsonaro . Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) July 27, 2021