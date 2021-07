Reprodução: iG Minas Gerais Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) alega ter encontrado um 'objeto estranho' em seu apartamento

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), que encontra-se com múltiplas fraturas e lesões em seu rosto , prestou depoimento à Polícia Civil na última segunda-feira (26). Entre as informações repassadas ao órgão, a parlamentar entregou um objeto que disse ter encontrado dentro de sua casa e que não pertence a nenhum membro da sua família. As informações são do Correio Braziliense.

"Não é uma arma, não é um objeto cortante. É um objeto que não pertence a ninguém da minha casa. Não estava sujo de sangue. Só prova que, de alguma forma, alguém esteve lá. Se foi antes, depois, se foi em outro momento, se tem ligação com o caso, a polícia vai me dizer", explicou Hasselmann.





Joice entregou dois nomes suspeitos, que seriam desafetos políticos, aos policiais. Segundo a parlamentar, estas pessoas teriam fácil acesso ao local e poderiam agredi-la. A deputada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), na última segunda, para realizar exames a respeito das suas lesões.