Reprodução Bolsonaro convida e Ciro Nogueira aceita ser parte do governo federal

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) utilizou suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (27), para confirmar as informações de que iria assumir o comando da Casa Civil. Agora, o parlamentar e líder do centrão fará parte do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) ao substituir o general Luiz Eduardo Ramos . Confira o anúncio:



Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente @jairbolsonaro . Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) July 27, 2021





O encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira ocorreu na manhã desta terça e selou a união entre as partes. A reunião estava prevista para ter acontecido na última segunda, porém, o voo em que Nogueira voltaria do México apresentou problemas técnicos e a conversa entre ambos precisou ser adiada.





A expectativa é de que Ciro Nogueira articule, na Casa Civil, e foque em duas missões no curto prazo : a aprovação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF) e costurar uma solução técnica para o fundo eleitoral que financiará as campanhas no ano que vem.