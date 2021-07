Reprodução Maus tratos: mulher obriga gato a comer comida com pimenta

Um gato foi resgatado nesta terça-feira (10) após sofrer maus tratos de sua dona, em Cariacica (ES). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra duas mulheres torturando o animal. Elas seguram o animal e obrigam que ele coma carne com pimenta. Uma delas utiliza uma faca para abrir a boca do felino e chega a passar o alimento apimentado no olho dele. As imagens são fortes. Veja o vídeo abaixo:









Após denúncias, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e fiscais da Prefeitura de Cariacica resgataram o animal.



A tortura teria sido motivada por uma tentativa de punir o animal por ter "roubado" comida. Segundo a CPI, as imagens são de maio e, por isso, a dona do animal não foi presa em flagrante. Ela foi multada em R$ 500.

O caso foi enviado para a Delegacia de Meio Ambiente. O crime de maus-tratos contra cães e gatos tem pena prevista de entre dois a cinco anos de reclusão.

Membros da CPI recolheram também outros três gatos que moravam na casa. Eles receberão atendimento médico veterinário e serão colocados para adoção.