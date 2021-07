Reprodução/Wikimédia Communs A tendência, segundo o Inmet, é de que temperaturas comecem a subir gradativamente com o fim da passagem da frente fria pelo estado

A frente fria que derrubou as temperaturas no Rio de Janeiro já foi embora, mas as baixas temperaturas vão demorar um pouco mais aqui. Na capital, a madrugada foi a segunda mais fria do ano, com mínima de 8,6 graus na Vila Militar nesta quarta-feira na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Jacarepaguá, que bateu o recorde do ano e da última década na manhã de ontem, também teve muito frio, com registro de 9,1 graus.

A tendência é de que a temperatura suba gradativamente nos próximos dias - mas ainda não é hora de guardar casacos e cobertores. A previsão para esta quarta-feira, segundo o Inmet, é de mínima de 11 graus e máxima de 23 graus. Há poucas nuvens e os ventos começam a perder força, mas variam de fraco a moderado.

Já para os próximos dias, de acordo com o Inmet, o tempo deve ficar:

quinta-feira: mínima de 12 graus e máxima de 23 graus; tempo claro, sem nuvens; e ventos fracos.

sexta-feira: mínima de 15 graus e máxima de 25 graus; muitas nuvens; e ventos fracos a moderados.

sábado: mínima de 15 graus e máxima de 26 graus; poucas nuvens; e ventos fracos.

domingo: mínima de 15 graus e máxima de 29 graus; tempo claro, sem nuvens; e ventos fracos.

Você viu?

Com o afastamento da frente fria da cidade, o aviso de ressaca emitido, na segunda-feira, pela Marinha do Brasil foi encerrado na manhã de hoje, como previsto. Ontem, o mar ganhou força na Praia do Leblon, o que exigiu um trabalho demorado de retirada de areia do calçadão, da ciclovia e de duas faixas da Avenida Delfim Moreira. Equipes da Comlurb realizaram a limpeza ao longo da manhã.





Apesar de não ser recomendado o banho de mar e a prática de esportes em locais com registro de ressaca, surfistas aproveitaram a manhã de terça-feira para encarar as águas. No alerta emitido para a ocasião, as ondas podiam alcançar de 2,5 a 3 metros de altura.