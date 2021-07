Reprodução: ACidade ON Brasil tem 91 cidades com temperatura negativa nesta terça-feira (20)

A sensação de que o frio está mais intenso nesta terça-feira não é só imaginação: até o momento, 91 cidades brasileiras marcaram temperaturas negativas, segundo levantamento do GLOBO. Os municípios estão distribuídos entre sete estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No último, foi registrada a menor temperatura do dia: os termômetros da catarinense Urupema chegaram a -8,2ºC nesta manhã. Para o levantamento, foram utilizados dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da Epagri/Ciram e da Somar Meteorologia.

Santa Catarina, inclusive, foi o ‘campeão do frio’ nesta terça. Somente neste estado da Região Sul, 56 cidades marcaram temperaturas negativas em algum momento do dia. Depois de Urupema, as menores foram em Bom Jardim da Serra (-7,36ºC), Urubici (-7°C), Curitibanos (-6ºC) e Lebon Régis (-5,8ºC).

A segunda menor temperatura do país foi registrada no Paraná. Nas primeiras horas do dia, a cidade de General Carneiro marcou -7,8°C, o menor valor já registrado desde a instalação da estação do INMET no local, em abril de 2008. O número, no entanto, foi um ponto fora da curva no estado, já que em seguida vieram os municípios de União da Vitoria e Pinhão, que marcaram -3,1ºC. No total, os termômetros de 18 cidades paranaenses registraram temperaturas negativas.

Já no Rio Grande do Sul, a cidade mais fria nesta terça foi Vacaria, que chegou aos -5,8ºC. Outras quatro cidades gaúchas registraram temperaturas abaixo de zero, mas com menor intensidade: Quaraí (-1,1°C), São José dos Ausentes (-1,1°C), Serafina Corrêa (-0,6°C) e Passo Fundo (-0,4°C). No entanto, se considerada a sensação térmica, outros cinco municípios também tiveram temperaturas negativas. Em Canela, por exemplo, o menor valor do termômetro foi de 1,5ºC, mas a sensação neste momento era de -6,1°C.

Mas o frio intenso não ficou reservado só para a Região Sul: o município de Maria da Fé, em Minas Gerais, chegou a marcar -5°C. Ao todo, foram cinco cidades mineiras com temperaturas negativas.

No Mato Grosso do Sul, mais duas: Rio Brilhante, que teve -2,2ºC; e Água Clara, com -0,3°C. O estado de São Paulo teve quatro cidades com essa marca: Rancharia (-2,8°C), Pradópolis (-1,4ºC), S. M. Arcanjo (-0,3°C) e Valparaíso (-0,1ºC). Por fim, em Goiás, Jataí também entrou na lista: os termômetros registraram -0,4°C.