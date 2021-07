José Dias/PR Onyx Lorenzoni

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode fazer mudanças em seus ministérios nos próximos dias. Atualmente, ele cogita recriar o Ministério do Trabalho e Previdência para dá-lo a Onyx Lorenzoni, que atualmente comanda a Secretaria-Geral do governo.

A saída de Lorenzoni do atual ministério, abre vaga para Luiz Eduardo Ramos, hoje na Casa Civil. O presidente também cogita indicar o líder do Centrão, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) , para comandar a Casa Civil. Caso confirmada, essa pode ser a mudança ministerial mais simbólica do Governo Bolsonaro, entregando, pela primeira vez, um dos ministério mais importantes para o centrão.

O objetivo das mudanças é conter a vulnerabilidade de Bolsonaro no Congresso Nacional. A troca de ministros e a possível movimentação também pode enfraquecer o Ministério da Economia, já que as pastas de Trabalho e Previdência são comandadas, atualmente, por Paulo Guedes.

- Com informações da comentarista Natuza Nery, do G1.