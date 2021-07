Agência Brasil Ex-presidente Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa eleitoral e ganharia do presidente Jair Bolsonaro em um possível segundo turno por 58% a 31%, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha .



Lula também ampliou sua vantagem contra Bolsonato nas citações espontâneas, e venceria as eleições de 2022 nos dois cenários apresentados e em todas as simulações de disputa de segundo turno.

Os dados são do levantamento mais recento do Datafolha, realizado entre quarta (7) e quinta-feira (8). 2.074 eleitores foram ouvidos presencialmente em todo o Brasil, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Lula avança nas citações espontâneas

No último levantamento do Datafolha, em maio , Lula tinha 21% de intenção de voto nas citações espontâneas, contra 17% de Bolsonaro e 1% de Ciro Gomes (PDT). Agora, o ex-presidente salta para 26%, o atual chefe do Executivo oscila para 19% e Ciro vai para 2%.

Outros candidatos, assim como em maio, marcaram 2%. Votos nulos ou brancos oscilaram de 7% para 8%, e o índice de quem diz não saber em quem votar caiu de 49% para 42%.

Você viu?

Lula leva no primeiro turno

Nos dois cenários apresentados pela pesquisa de primeiro turno, Lula fica à frente, com 46%, em ambos, e Bolsonaro fica em segundo lugar, com 25%, também nas duas opções. Ciro aparece em terceiro lugar, com 8% em um cenário e 9% no outro. Em ambos os casos, 10% afirmam que não votam em ninguém.



Os votos válidos de Lula, nesse caso, alcançam os 52%, o que dariam ao petista uma vitória em primeiro turno.

A diferença entre os dois cenários fica por conta do PSDB, já que o Datafolha testou a presença de João Doria e de Eduardo Leite . Com o governador de SP no páreo, o partido leva 5% dos votos, enquanto Luiz Henrique Mandetta (DEM) também fica com 5%. Já com o governador do RS na disputa, o PSDB leva 3% dos votos, e Mandetta segue com 5%.



Segundo turno derrota Bolsonaro de todas as maneiras

Em todas as opções pesquisadas pelo Datafolha, Bolsonaro perde as eleições no segundo turno. Confira as estatísticas: