Reprodução Confronto aconteceu entre criminosos e PMs do 7ºBPM (São Gonçalo)

Um confronto na Rua Mentor Couto, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, resultou em três homens baleados na tarde do último domingo (18) após confronto com agentes de segurança .

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) realizavam policiamento na região quando foram atacados por um grupo armado.

Após a troca de tiros entre os criminosos e policiais, os feridos foram encontrados e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, segundo a PM. Com eles, foram apreendidas duas pistolas.





A ocorrência foi apresentada na 73ª DP (Neves).