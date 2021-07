Fernando Frazão/Agência Brasil Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), alfinetou Doria (PSDB) por conta do anúncio feito neste domingo (11) pelo governador de São Paulo sobre a antecipação da vacinação de adolescentes . Nas redes sociais, Paes escreveu que a vacinação de jovens de 12 a 17 anos já é "notícia velha" na capital fluminense. O tweet foi feito em uma citação a uma outra postagem que diz que o tucano "dá show de publicidade". Veja as publicações abaixo.



“E o sujeito lá da terra da garoa achando que está inovando. Eu hen! Adolescentes vacinados já é notícia velha aqui. Anúncio feito em 18/06. Quanto a data… Bom… É só me aguardar [sic]“, disse Paes.

E o sujeito lá da terra da garoa achando que está inovando. Eu hen! Adolescentes vacinados já é notícia velha aqui. Anúncio feito em 18/06. Qto a data... Bom... É só me aguardar. https://t.co/qbC5ollrla — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 11, 2021

Neste domingo (11), em coletiva de imprensa, Doria anunciou a antecipação em 26 dias da vacinação completa de adultos no estado de São Paulo. Com o novo calendário, todos os adultos receberão a 1ª dose da vacina até 20 de agosto, segundo a gestão.

Já a imunização dos adolescentes terá início em 23 de agosto e vai até 30 de setembro, segundo projeção do governo.