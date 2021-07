Marcelo Theobald/Agência O Globo Ronnie Lessa, policial militar reformado acusado de matar Marielle Franco

A Justiça condenou o ex-PM Ronnie Lessa , acusado de ser o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes , pelo crime de destruição de provas. Sua esposa, cunhado e dois amigos também foram condenados. As informações são do G1.



De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro , Ronnie e os outros quatro condenados jogaram armas no mar. Isso aconteceu na Barra da Tijuca quase um ano depois da morte de Marielle e Anderson. É possível, segundo a Justiça, que a submetralhadora usada para matar a vereadora estivesse entre as armas despejadas no mar.

Segundo a investigação, as armas foram retiradas do apartamento de Ronnie dias antes dele ser preso, em 2019. Elas nunca foram encontradas. Em depoimento, um pescador contou que um comparsa de Ronnie contratou seu barco e jogou seis armas no mar.

O ex-PM e os demais envolvidos no crime foram condenados a quatro anos de prisão em regime aberto. Como Ronnie ainda responde pelo assassinato , ele segue preso na penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os outros quatro envolvidos responderão em liberdade.

Além de Ronnie Lessa, os condenados são: