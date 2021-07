Reprodução Motociata pró-Bolsonaro ocorrerá em Porto Alegre neste sábado e em Florianópolis no próximo dia 17.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou para seus apoiadores, na manhã desta segunda-feira (05) , que estará presente nas motociatas que ocorrerão em Porto Alegre-RS e em Florianópolis-SC. O encontro entre os motociclistas será realizado na capital gaúcha no próximo sábado (10).

O ponto de partida sairá do estacionamento externo do Pavilhão de Exposições do Centro de Eventos da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), as 10 horas da manhã. A articulação do evento ocorreu por intermédio do deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS).







Já em Florianópolis , Santa Catarina, a manifestação com motos - entre os bolsonaristas - está programada para acontecer também no sábado, dia 17 de julho.