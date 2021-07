Reprodução Deputado Daniel Silveira (PSL)

Preso pela segunda vez no final de junho , o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) buscou asilo diplomático em quatro países. O pedido foi recusado pelos quatro. As informações são da coluna do jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles .

A defesa do parlamentar admitiu os pedidos de asilo, mas não revelou a quais embaixadas foram solicitadas as solicitações. Os advogados apenas informaram que foram três países europeus e um asiático.

Segundo a coluna, as embaixadas teriam recusados os pedidos porque os países não são signatários da Carta de Caracas — o que inviabiliza a concessão do asilo. A defesa do parlamentar afirmou que não vai, por ora, pedir asilo a outras embaixadas para evitar conflitos diplomáticos.



Daniel Silveira teve a primeira prisão em flagrante decretada em fevereiro deste ano, quando publicou um vídeo nas redes sociais ameaçando ministros do STF e por fazer apologia à ditadura militar, ao pedir a volta do AI-5. Em março, por decisão do STF, obteve permissão para cumprir prisão domiciliar. Em junho, porém, após burlar utilização da tornozeleira eletrônica, voltou para a prisão.