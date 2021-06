Reprodução Brinquedo do Beto Carrero do qual caiu o garoto de 6 anos

O g aroto de 6 anos que se acidentou no Beto Carrero World após cair de uma atração do parque na última semana teve alta nesta segunda-feira (28) da Unidade de Terapia intensiva (UTI), informou Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí (SC). Ele segue para a enfermaria para continuar o tratamento do traumatismo craniano que sofreu.

"Encontra-se internado na enfermaria hospitalar, em desmame das medicações. Tolerando dieta por via oral, afebril, mantendo estabilidade hemodinâmica. Segundo cuidado pelas equipes da pediatria, neurocirurgia e ortopedia. Mantendo boa evolução pós-operatória deverá ser programada alta hospitalar nos próximos dias para seguimento ambulatorial", disse o hospital.

O acidente ocorreu há 10 dias quando, segundo o parque, o menino se preparava para tirar uma foto no brinquedo 'Gorila'. Ele acabou se desequilibrando e caindo. O menino, que é de Curitiba (PR), estava comemorando o aniversário no parque com sua família. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, o Beto Cerrero diz que presta apoio aos familiares da criança (Leia abaixo).



Nota do Beto Carrero

"Visitar o Beto Carrero World é um sonho para milhares de famílias, e registrar esse passeio inesquecível em um dos pontos fotográficos mais emblemáticos do parque, faz parte do roteiro!

O pequeno, que estava se divertindo com sua família, acabou se desequilibrando no momento desse click lúdico no Gorila e caiu. Cientes do ocorrido, no mesmo momento, ele foi assistido pelo time de profissionais do Beto Carrero World! A equipe de Bombeiros o conduziu com a Ambulância do Parque para o Pronto Atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos.

Houve uma evolução do caso, e Enzo foi transferido para o Hospital Pequeno Anjo na cidade de Itajaí, onde segue em observação. Desde o início, o parque manteve contato e segue dando assistência à família que com tanto carinho, se programou para essa viagem. Esperamos vê-lo em breve se encantando em nosso mundo de fantasia e diversão. Força."