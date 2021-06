Reprodução/PCGO Conteúdo da mochila de Lázaro aponta que criminoso estava preparada para passar mais tempo fugindo

Depois de 20 dia de fuga, Lázaro Barbosa de Sousa foi encontrado e morto com pelo menos 38 tiros , nesta segunda-feira (28), por policiais militares de Goiás. Com ele foi encontrada uma mochila que revela que o serial killer estava preparado para se esconder por mais dias.

Dentro dela as autoridades encontraram uma faca, um coldre de arma de fogo, carregador de pistola sobressalente, diversas munições, liga de borracha e fita plástica; jaqueta camuflada, balaclava, luva de pano, isqueiro, frasco branco com óleo, frasco branco com comprimidos, amoxicilina (antibiótico) e naproxen (analgésico), macarrão instantâneo, tempero pronto, uma cebola, bolachas e R$ 4,4 mil em espécie.

Os policiais militares também encontraram ao lado do corpo de Lázaro duas armas de fogo, uma do tipo pistola, “que parou aberta com todas as munições deflagradas”, e um revólver calibre 38 com 6 munições deflagradas.

As informações foram prestadas em Registro de Atendimento Integrado, feito à Secretaria de Segurança Pública de Goiás.



Lázaro morreu durante confronto com policiais na manhã desta segunda-feira nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO). Ele chegou a ser socorrido e levado a uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O envolvimento da ex-mulher e da ex-sogra na fuga do criminoso esta sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás.