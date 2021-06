Reprodução Carro de polícia após Tiroteio foi na frente de bar em Araçatuba

Um caminhoneiro de 47 anos foi preso na noite de domingo (27) por tentativa de homicídio após ser retirado de um bar de Araçatuba, em São Paulo, por se recusar a usar máscara de proteção à Covid-19.

O Homem teria se retirado do bar e, minutos depois, voltado armado para atirar no dono do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi detido. Ele portava uma pistola calibre 380, que foi encontrada no local do crime.

O suspeito nega o crime e não apresentou documentação de porte ou posse de arma de fogo. Ele foi encaminhado à cadeia de Penápolis (SP).