Reprodução Flordelis e novo affair

Acusada de ter mandado matar o pastor Anderson do Carmo, seu marido, Flordelis estaria vivendo um novo romance com um de seus secretários, Anderson Mello, de 48 anos, que é casado e tem dois filhos. As informações são do jornalista Léo Dias.

Neste fim de semana, a deputada apareceu em um vídeo ao lado do produtor Allan Soares, a quem ela chama de "amor" durante a transmissão. Ele, porém, não seria o affair de flordelis.

Anderson Mello, o suposto verdadeiro affair de Flordellis, é chefe do gabinete de São Gonçalo da deputada federal, e é considerado o número um da equipe da pastora.

Os dois estariam tendo um caso há quase três anos, quando se conheceram em uma igreja evangélica, mesmo Anderson sendo casado com a técnica de enfermagem Débora Vilela.

O jornalista procurou Débora, que confirmou a história. Ela teria dito que foi à igreja da deputada para tentar salvar seu casamento, mas acabou perdendo de vez o marido.

“Acabei saindo de lá sem marido, com a família devastada, praticamente. Eu já estava em crise no casamento, por isso procurei a igreja, que eu já frequentava há muitos anos. Simplesmente, levei uma rasteira”, desabafou.