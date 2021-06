Divulgação/Palácio do Planalto/Marcos Corrêa/PR Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Em conversa com apoiadores em frente ao Alvorada nesta segunda-feira (28), Bolsonaro ironizou a morte de Lázaro Barbosa, 32, ocorrida após tiroteio com policiais em Águas Lindas de Goiás (GO).

"Tem gente chorando pelo Lázaro. Ele não morreu de covid, não?!", disse em tom de ironia.

Na sequência o presidente disse que estava reproduzindo um "meme" das redes sociais. "Eu não estou debochando de ninguém, não", disse.

Mais cedo, o presidente fez uma postagem no twitter comemorando a morte do criminoso. "CPF cancelado", diz a publicação. A gíria é frequentemente utilizada em referência à morte de criminosos e também por grupos pró-violência policial.