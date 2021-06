Reprodução/redes sociais Anderson do Carmo, Flordelis e Allan Soares

Flordelis , acusada de ser mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo , seu marido , parece estar vivendo um novo amor. Em vídeo publicado no Instagram, ele aparece ao lado do produtor Allan Soares e o chama de "amor".



No vídeo, Flordelis comenta a respeito de uma live que fará na internet. "É que está complicado. Amanhã é um dia complicadíssimo na minha vida. […] Amanhã tem uma live com… Como é que fala, amor?", disse ela, pedindo ajuda a Allan. "Coletiva de imprensa. Vai ser no canal dela no YouTube. A partir das 17h", continuou ele.

A pastora, então, prosseguiu: "Então, amanhã eu tenho uma coletiva de imprensa, vai ser no meu canal no YouTube. Uma coletiva que eu não queria fazer, mas…". Nesse momento, Allan interrompe a suposta namorada e continua: "[Coletiva] Com os advogados, com alguns jornalistas".

Desde o início do ano, especula-se que Flordelis e Allan estejam em um relacionamento. Em sua festa de 60 anos, ela apareceu em fotos abraçada com Allan. Além disso, o jovem teria o hábito de ir aos cultos realizados por ela.



Curiosamente, em seu perfil no Instagram, o jovem de 25 anos tem uma foto com Flordelis e seu falecido marido, Anderson do Carmo. A foto teria sido feita quando o casal visitou a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro.