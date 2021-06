Divulgação Operação conjunta cumpre mandados de prisão contra traficantes escondidos no Rio





A Polícia Civil e Militar do Rio de janeiro, em ação conjunta a Polícia Civil do Amazonas e do Pará, realizam uma grande operação, nesta sexta-feira (18), para cumprir mandados de prisão contra líderes criminosos de outros estados que estão escondidos nas comunidades da Vila Cruzeiro e Complexo do Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Um deles seria Mano Kaio, chefe do Comando Vermelho, investigado por diversos ataques em Manaus, no Amazonas . As informações são do jornal O Dia.

No Amazonas e em São Paulo também são cumpridos mandados de prisão. Até agora cinco pessoas já foram detidas, Francisco de Assis Rodrigues Monteiro Júnior e Raimundo Lima da Silva, e mais uma pessoa foram localizados em Manaus, e Tais de Oliveira Lisboa e um homem ainda não identificado, em São Paulo.

Na ação do Rio de Janeiro, dois suspeitos foram baleados e encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas. Um deles não resistiu e faleceu.







A operação conta com o apoio do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, e ao menos três helicópteros da Polícia Civil sobrevoam a Vila Cruzeiro. Moradores relatam intenso tiroteio nas redes sociais. Traficantes atearam fogo em carros de moradores e fizeram barricadas para dificultar a ação policial.