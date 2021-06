Reprodução/Flickr "Vamos botar para arrebentar em cima e sem dó", diz Malafaia sobre a aproximação de Lula com o setor evangélico

Silas Malafaia , pastor da Assembléia de Deus, não aprovou o encontro realizado entre o ex-presidente Lula e Manoel Ferreira - bispo primaz da Assembleia de Deus Ministério de Madureira - e declarou na última quinta-feira (17) que não irá permitir a ascensão do petista entre a classe evangélica. As informações são da jornalista Malu Gaspar.

"Ele que venha, a artilharia vai ser pesada. Não vai ser coisinha fácil não. Vamos botar para arrebentar em cima e sem dó", afirmou o pastor, apoiador e aliado fiél de Jair Bolsonaro .

O encontro de Lula com Ferreira deveria ter sido mantido em segredo, mas o ex-governador Anthony Garotinho publicou uma foto da reunião em suas redes sociais. As lideranças se encontraram no sítio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio , André Ceciliano.

Nesta sexta-feira (18), Bolsonaro, Malafaia e Ferreira se encontrarão em um culto programado para ocorrer na Assembleia de Deus em celebração aos seus 110 anos.

Ferreira, porém, alega que a reunião com Lula foi apenas uma "visita de cortesia" e que continua aliado ao presidente Bolsonaro . Malafaia corrobora ao declarar que "ele é Bolsonaro, assim como Samuel e Abner (filhos de Ferreira, também pastores). Quem apostar que isso foi uma aproximação dos evangélicos com o Lula vai errar feio".

Silas também teceu fortes críticas ao discurso de Lula - realizado em São Bernardo do Campo, após as anulações das suas condenações na Lava-Jato pelo Supremo Tribunal Federal ( STF )- em que o petista declarou que "muitas mortes poderiam ter sido evitadas" e que "o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas, não é vender grão de feijão ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem o remédio pra sarar".





O pastor Malafaia alega não entender "como é que a gente pode apoiar um cara que, quando é libertado pelo Supremo Tribunal Federal, na primeira entrevista diz que as igrejas espalharam o vírus."