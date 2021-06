Reprodução Thiago da Conceição, morto por bala perdida durante operação da polícia do Rio no Complexo da Penha

Um jovem de 16 anos faleceu nesta sexta-feira (18) após ser atingido por uma bala perdida dentro de sua casa no Morro da Fé, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. No momento do disparo estava ocorrendo a Operação Coalizão, da Polícia Civil — que nega ter sido autora do tiro que matou Thiago da Conceição.

Thiago foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Segundo informações do G1 , a mãe do jovem precisou de atendimento médico ao receber a notícia.

"Com relação específica ao adolescente baleado, a gente não tem todas as informações. Isso será objeto de uma investigação. No local onde ele foi baleado, não havia nenhum policial naquela localidade. Eles perceberam um tumulto à distância, e obtiveram a informação que o adolescente tinha sido baleado”, afirmou o subsecretário operacional do RJ, Rodrigo Oliveira.

A Operação Coalizão, realizada nesta sexta-feira Complexo da Penha, tinha o objetivo de prender um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho , mandante dos ataques em Manaus , e reuniu agentes das polícias civis do Rio, do Pará e do Amazonas e contou com o apoio da Polícia Militar do Rio. A operação aconteceu também em São Paulo e no Amazonas.

Ao todo, 3 homens foram mortos — 2 no Rio e 1 em Manaus — e 15 pessoas foram presas. Também foram apreendidos dinheiro, um fuzil, munição, drogas e uma granada.