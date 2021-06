Reprodução Lázaro Barbosa de Sousa tem extensa ficha criminal e fugiu três vezes da prisão

O serial killer Lázaro Barbosa de Sousa , de 32 anos, é investigado pela morte de mais uma pessoa. Ele teria assassinado um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, quatro dias antes da chacina que realizou em Ceilândia, no Distrito Federal.



O delegado Rafhael Barboza disse que suspeito entrou na propriedade, no dia 5 de junho, já atirando, mas que não levou nenhum pertence da vítima. O suspeito invadiu a residência pela cozinha. A vítima teria se assustado ao vê-lo e perguntado o que estava acontecendo, quando os disparos foram efetuados.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, Lázaro estava com roupas pretas, encapuzado e com um colete a prova de balas.



“Já chegou atirando. O rapaz foi alvejado e, nisso, o pessoal que estava em outra casa foi em direção ao local do ocorrido e ele empreendeu fuga. A princípio, não levou nada, mas houve o homicídio”, disse o Rafhael Barboza. Segundo o delegado, um inquérito está em aberto para apurar o crime. A identidade da vítima não foi divulgada.

Quatro dias depois, em 9 de junho, Lázaro teria realizado uma chacina, matando uma família de quatro pessoas em Ceilândia , no Distrito Federal. Desde então está fugindo, já há nove dias, da polícia. Lázaro tem uma extensa ficha criminal com passagens na Bahia, Distrito Federal e Goiás.