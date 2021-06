Creative Commons/Wikimedia Cabo Daciolo é pré-candidato a presidência da República para as eleições de 2022

O ex-candidato a presidência da República, Cabo Daciolo (sem partido), confirmou em entrevista ao portal Metrópoles que participará da corrida ao Planalto em 2022. Sem uma legenda para concorrer, Daciolo ressaltou que as tratativas para o pleito nacional no próximo ano já iniciaram.



"Sou pré-candidato, sim, à Presidência da República. Estamos trabalhando a questão do partido. Infelizmente, não tem candidatura avulsa. Seria bom que não precisasse de partido para virar candidato", explicou o futuro candidato.



Ao comentar sobre a polarização presente entre o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula (PT), o Cabo chamou ambos de "fracos" e disse que a política que eles "fazem com o que povo fique dividido, e eles estão entregando a nação toda. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Os bancos se beneficiando sempre, povão sofrendo, desemprego, política de privatizações…"







Daciolo, que foi candidato na última eleição pelo Patriota, criticou a decisão do partido em - possívelmente - abrigar o presidente da República no próximo pleito. " Bolsonaro não tem nada de patriota. Entrega a nossa nação, ou melhor, não atua para libertar nossa colônia e transformá-la em uma verdadeira nação. Eu acredito nessa libertação e na dignidade do povo brasileiro."