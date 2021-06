Agência Brasil Governador de São Paulo, João Dória Jr (PSDB), diz que Bolsonaro pensa muito em férias e pouco em trabalho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) , participou da entrega de 1 milhão de doses de vacinas contra o novo coronavírus pelo Instituto Butantan, na manhã desta segunda-feira (14), e aproveitou para criticar a condução do governo federal no combate a pandemia do novo coronavírus. Segundo o tucano, o presidente Bolsonaro precisa de "mais trabalho e menos lazer".

Segundo Doria , "falta ao governo federal se empenhar mais no trabalho e menos no lazer. O governo federal procura fazer diversão com motocicleta, jet ski, futebol".

Na tarde do último domingo (13), Doria havia anunciado - junto ao Instituto Butantan - a antecipação do calendário de vacinação no estado de São Paulo em 30 dias.





Após a coletiva, o ministro da Saúde , Marcelo Queiroga, reinvidicou a conquista já que as vacinas foram "enviadas pelo governo federal, por intermédio do ministério". Em resposta, o governador disse que a fala do ministro continha "recalque".