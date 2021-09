Reprodução/Agência Senado Luciano Hang depõe sobre suposto financiamento de notícias falsas

A CPI da Covid realiza nesta quarta-feira (29) a oitiva do empresário bolsonarista Luciano Hang , acusado de financiar um suposto esquema de propagação de notícias falsas. O bolsonarista também é acusado de integrar o chamado "gabinete paralelo", grupo de apoiadores que aconselharam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia do novo coronavírus e que promoviam o uso do 'tratamento precoce' - conjunto de remédios sem eficácia comprovada.

Senadores membros da comissão parlamentar de inquérito receberam documentos que mostram a participação de Hang no financiamento a blogs que teriam disseminado fake news. O intermédio entre o empresário e os produtores de conteúdo favoráveis ao governo teria sido realizado pelo deputado federal Eduardo Bolsoanro (PSL-SP).

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), foi o autor do pedido de convocação de Hang. Ao solicitar a oitiva do empresário bolsonarista, o emedebista alegou que "a presença desse senhor nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é mais do que recomendável".

Após ter a data do depoimento agendado pela comissão parlamentar, Luciano Hang divulgou um vídeo em suas redes sociais com algemas nos braços. A atitude seria um adiantamento para o caso dos senadores "não aceitarem aquilo que eu vou falar".





"Toda a quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então vou ter todo o tempo do mundo e, se por acaso, eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, já comprei, para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema. Vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam", alegou Hang.