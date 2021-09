Reprodução/ Polícia Nacional do Paraguai Corpo de brasileiro foi encontrado com bilhete

Na manhã desta segunda-feira (28), o corpo de mais um brasileiro morto em Pedro Juan Caballero, no Paraguai , foi identificado. Carlos Limar de Souza Lima, de 38 anos, foi encontrado na tarde dessa segunda-feira (27), próximo ao quartel do Exército paraguaio.

Assim como os outros corpos achados na região, um bilhete foi deixado ao lado da vítima, com uma promessa de resposta à ação de justiceiros na área. No total, já são quatro casos de brasileiros assassinados na fronteira entre os países desde sábado (25).

O cadáver do paulistano foi deixado em um terreno a 5 quilômetros da fronteira com o Brasil por um carro. A vítima, de acordo com os policiais, tinha sinais de tortura, um corte no abdômen e havia sido decapitada. A cabeça de Carlos foi deixada em um saco plástico.

O bilhete deixado junto ao corpo de Carlos dizia: "Nós do crime estamos deixando claro que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses justiceiros, seja quem for. Assinado: O crime".

O homem estava sem documentos e foi identificado pelas tatuagens que tem espalhadas elo corpo. Uma delas era de um palhaço, o que fez a investigação acreditar que ele seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

De acordo com os policiais, a suspeita é que o brasileiro tenha sido capturado no sábado (25) com outro rapaz, que ainda não foi localizado.

A polícia paraguaia trabalha a hipótese de que o bilhete tenha sido deixado para despistar as investigações ou que a vítima tenha sido assassinada por um novo grupo criminoso da fronteira , identificado como "O crime".