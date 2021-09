Reprodução/Corpo de Bombeiros de São Paulo Carro despencou de mezanino de concessionária em SP

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança mostra o momento exato em que o carro caiu de uma concessionária no Centro de São Paulo, na manhã dessa segunda-feira (27) . O acidente deixou três pessoas feridas.

Nas imagens, é possível ver as duas recepcionistas conversando até o carro cair em cima delas. Segundos depois, uma pessoa que estava próxima ao local do acidente corre em direção às vítimas para prestar socorro.

O motorista dirigia o automóvel no terceiro andar da loja quando o veículo despencou e atingiu a recepção do local , deixando duas mulheres gravemente feridas, informou o Corpo de Bombeiros.



De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o condutor que causou a queda do veículo não tinha habilitação para dirigir. Ele foi resgatado e diagnosticado com múltiplas fraturas.

O condutor conduzido ao Hospital das Clínicas. As duas recepcionistas que se feriram, uma de 19 anos e outra de 22, foram socorridas através do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A mais jovem está internada em estado grave.

O caso é investigado pelo 77º DP como "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor" e "dirigir sem permissão ou habilitação".



Assista ao vídeo (imagens fortes):

Vídeo mostra momento em que carro cai sobre recepcionistas de concessionária em SP. pic.twitter.com/WHVbFKva62 — Blog Regional (@blogregional) September 28, 2021