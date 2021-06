Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel





O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro, durante a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , alegando que ele deveria liderar o país no combate a pandemia.

Segundo o ex-governador, o presidente deveria estar mais preocupado em "liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motociata". A fala de Witzel faz menção aos passeios de moto promovidos pelo presidente da República com apoiadores do Governo.

Veja o vídeo:

Assista:



