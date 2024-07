Passageiros de voo desviado para o Brasil por fortes turbulências chegam ao Uruguai A maioria dos passageiros do voo da Air Europa que precisou fazer um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte, após sofrer fortes turbulências, chegou nesta terça-feira (2) a Montevidéu, enquanto...

Passageiros de voo desviado para o Brasil por fortes turbulências chegam ao Uruguai