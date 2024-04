Iranianos mantêm a calma após suposto ataque israelense Os iranianos reagiram nesta sexta-feira (19) com calma ao anúncio de explosões no centro do país, atribuídas a represálias israelenses pelo ataque do fim de semana, que foi celebrado...

Home

Último Segundo

AFP

Iranianos mantêm a calma após suposto ataque israelense