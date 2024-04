HANDOUT Imagem retirada de vídeo transmitido pelo Corpo de Bombeiros italiano em 9 de abril de 2024, de uma explosão na usina hidrelétrica Enel Green Power no Lago Suviana, perto de Bolonha, Itália

Cinco pessoas morreram em uma explosão em uma central hidrelétrica no norte da Itália na terça-feira e outras duas continuam desaparecidas, de acordo com um novo cálculo dos bombeiros feito nesta quinta-feira.

As equipes de resgate retiraram dois corpos nos níveis subterrâneos da usina de Bargi, nas margens do reservatório artificial de Suviana, cerca de cinquenta quilômetros ao sul de Bolonha.

Cerca de uma centena de bombeiros, incluindo 12 mergulhadores, ainda estão presentes no local para continuar as buscas, disseram os bombeiros à AFP .

A central é administrada pela Enel Green Power, unidade de produção de energia renovável da gigante italiana Enel, que criou um fundo de dois milhões de euros para as vítimas e seus familiares.

