Inmet Previsão do tempo (11/04)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de "Perigo" para chuvas intensas nesta quinta-feira (11). Dois deles são para a região Norte e Centro-Oeste, e um é para Fortaleza (CE). As chuvas que causaram transtornos em Salvador nos últimos dias devem perder força. Na região Sudeste, o clima está estável, mas o céu pode apresentar muitas nuvens.

O mapa abaixo mostra os alertas para esta quinta-feira. A mancha amarela indica "Perigo Potencial" para chuvas intensas, enquanto as laranjas indicam "Perigo".

O alerta vermelho de "Grande Perigo" sobre a Bahia foi retirado pelo Inmet. No entanto, prevê-se que as chuvas continuem na área, incluindo a capital Salvador. Chuvas de até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, podem atingir essa porção do estado.

No Nordeste, há um alerta laranja para o litoral do Ceará e Rio Grande do Norte, indicando "Perigo" de chuvas intensas. Preveem-se chuvas entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h) e riscos diversos. Fortaleza (CE) terá temperaturas entre 25ºC e 30ºC, com chuvas ao longo do dia.

Outros dois alertas laranjas estão sobre o Amapá e Mato Grosso, e um alerta amarelo é para praticamente todas as regiões do Brasil, exceto o Sudeste. No Sul, chuvas atingem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao longo do dia, com queda nas temperaturas.

O Sudeste é a única região sem alertas do Inmet nesta quinta-feira (11). No Rio de Janeiro, o tempo está estável, com temperaturas entre 20ºC e 30ºC. Em Belo Horizonte, o dia será com céu encoberto e possibilidade de chuvas isoladas. Em São Paulo, o dia será nublado, sem chuva, com temperaturas entre 19ºC e 29ºC. No Espírito Santo, há possibilidade de pancadas isoladas, com temperaturas mais altas. Em Vitória, a mínima será de 25ºC e máxima de 32ºC.

