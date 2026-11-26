Wallace Martins/STF Desmonte do STF e reforma do Judiciário são algumas das medidas que o bolsonarismo pretende tomar

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na quarta-feira (25), manter a exigência de que trabalhadores informem os valores que pretendem receber ao ingressar com ações na Justiça do Trabalho. Por 7 votos a 2, os ministros validaram a regra, mas estabeleceram exceções para os casos em que não for possível calcular previamente a quantia exata.

Nessas situações, o trabalhador poderá apresentar uma estimativa, desde que justifique a impossibilidade de realizar o cálculo. O valor informado inicialmente não servirá como limite para uma eventual condenação do empregador.

A Corte também determinou que os juízes deverão conceder ao trabalhador a oportunidade de corrigir o pedido antes de encerrar o processo por falta de informações. O entendimento será aplicado a partir da publicação da ata do julgamento.

A exigência foi introduzida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista de 2017, aprovada durante o governo do então presidente Michel Temer (MDB). A legislação passou a exigir que os pedidos fossem acompanhados dos respectivos valores, antes mesmo da apresentação de documentos e provas pelo empregador.

Quando o trabalhador poderá apresentar estimativas?

Uma das situações previstas pelo Supremo envolve processos nos quais os documentos necessários para calcular os valores estão em posse da empresa.

É o caso, por exemplo, de um funcionário que cobra horas extras não pagas, mas não tem acesso aos registros completos de entrada e saída do trabalho. Ele poderá apresentar uma estimativa justificada e, caso os documentos comprovem uma dívida superior, receber um valor acima do inicialmente solicitado.

A exceção também contempla outras situações previstas no Código de Processo Civil (CPC). Nos casos em que não houver justificativa para a apresentação de uma estimativa, a quantia indicada no pedido servirá de teto para a condenação.

OAB questionou regras da Reforma Trabalhista

O julgamento analisou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada em 2018 pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade argumentou que a exigência dificultava o acesso à Justiça, especialmente para trabalhadores que não dispunham dos documentos necessários para realizar os cálculos.

O Ministério Público Federal (MPF) também questionou a possibilidade de prejuízo financeiro aos empregados que apresentassem valores inferiores aos efetivamente devidos.

Relator do processo, o ministro Cristiano Zanin defendeu a manutenção da exigência, sob o argumento de que a indicação prévia dos valores pode reduzir ações abusivas, facilitar acordos entre empregados e empregadores e agilizar a tramitação dos processos.

O entendimento foi acompanhado por André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Flávio Dino e Edson Fachin divergiram parcialmente. Os dois ministros defenderam que os valores apresentados inicialmente tivessem caráter estimativo, sem limitar o montante da condenação, mas aderiram à tese final do julgamento.