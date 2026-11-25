Reprodução/redes sociais Kathlen de Oliveira Romeu estava grávida e foi vítima de bala perdida

A Justiça do Rio de Janeiro adiou, nesta quarta-feira (25), o júri popular dos policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, acusados pela morte de Kathlen Romeu. O julgamento, que aconteceria nesta quinta-feira (26), foi remarcado para 8 de março de 2027, às 10h (horário de Brasília).

A decisão foi assinada pelo juiz Renan de Freitas Ongaratto, da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, após um pedido da defesa de Salviano. Segundo Rodrigo Mondego, advogado da família da vítima, a solicitação ocorreu devido à morte da mãe de um dos advogados do réu.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) não se opôs ao adiamento. O magistrado determinou que as partes sejam comunicadas sobre a nova data e que as testemunhas também sejam informadas.

O adiamento prolonga a espera da família por um julgamento mais de cinco anos após a morte da jovem. Em outubro deste ano, Jacklline de Oliveira, mãe de Kathlen, pediu o apoio da sociedade durante o júri popular e cobrou a responsabilização dos envolvidos.

Entenda o caso

Kathlen Romeu tinha 24 anos e estava grávida quando foi baleada, em 8 de junho de 2021, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A jovem, que trabalhava como designer de interiores, caminhava acompanhada da avó quando foi atingida no tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal Salgado Filho, mas não resistiu. O bebê também morreu.

Na época, os policiais alegaram que houve confronto com criminosos. A versão foi contestada por testemunhas. As investigações que embasaram a denúncia do Ministério Público atribuíram aos dois agentes os disparos que provocaram a morte da jovem.

Policiais já foram condenados por fraude processual

Em março deste ano, Frias, Salviano e um terceiro policial militar, Rafael Chaves de Oliveira, foram condenados por fraude processual relacionada à alteração da cena do crime.

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) reverteu a absolvição dos agentes pela Justiça Militar, ocorrida em agosto de 2025.

Frias e Salviano respondem em liberdade ao processo por homicídio qualificado, que será analisado pelo Tribunal do Júri em março de 2027.