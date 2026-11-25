Divulgação Caminhão e van após colisão na Rodovia Castello Branco

O Corpo de Bombeiros suspendeu, na noite desta quarta-feira (25), as buscas pelo caminhoneiro que desapareceu após cair no Rio Tietê, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a capitã Karol, da corporação, os trabalhos serão retomados nesta quinta-feira (26).

Durante as buscas realizadas ao longo do dia, os bombeiros encontraram o corpo de um homem nas proximidades da barragem de Santana de Parnaíba. As equipes apontaram indícios de que seja o motorista desaparecido, identificado como Arnaldo, de 63 anos.

A Polícia Científica foi acionada para confirmar a identidade do homem e determinar a causa da morte.

As equipes enfrentaram dificuldades durante a operação devido ao alto volume de água do Rio Tietê, provocado pelas chuvas que atingiram o estado. A força da correnteza impossibilitou a realização de mergulhos, concentrando os trabalhos nas margens do rio e nas proximidades do acidente.

Entenda o caso

O caminhoneiro desapareceu na manhã desta quarta-feira (25), depois que a cabine da carreta que dirigia foi arremessada para dentro do Rio Tietê durante uma colisão com uma van.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela Rodovia Castello Branco, o acidente ocorreu por volta das 5h08 (horário de Brasília), na altura do km 25, no sentido interior. O caminhão capotou e o motorista ainda estava dentro da cabine quando ela caiu no rio.

O motorista da van sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Barueri. O acidente também provocou a interdição da pista expressa da rodovia, com congestionamento superior a 6 km nas primeiras horas da manhã.