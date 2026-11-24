Divulgação/Comunicação RioSP Serra das Araras na Via Dutra

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) terá três interdições na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira (24). Os bloqueios ocorrerão no km 225, na pista sentido São Paulo, para a continuidade das obras de construção das novas pistas de subida e descida da serra.

Segundo a concessionária RioSP, responsável pela rodovia, os fechamentos estão programados para terça-feira (24), quinta-feira (26) e sábado (28). Durante os serviços, o tráfego no sentido Rio de Janeiro continuará funcionando normalmente.

As intervenções são necessárias para a detonação de rochas, uma das etapas da construção do novo traçado da rodovia. Os motoristas que pretendem passar pelo trecho deverão considerar os horários de bloqueio antes de iniciar a viagem.

Veja os dias e horários das interdições

A concessionária divulgou a seguinte programação para esta semana:

Terça-feira (24): das 13h às 15h

Quinta-feira (26): das 13h às 15h

Sábado (28): das 16h às 18h

Todos os bloqueios estão previstos para o km 225, na pista sentido São Paulo, com duração programada de duas horas em cada dia.

A RioSP orienta os condutores a respeitarem a sinalização instalada no local e os limites de velocidade. Informações atualizadas sobre o trânsito podem ser consultadas pelo telefone e WhatsApp 0800 017 35 36, pelo aplicativo Motiva Rodovias ou pelo site da concessionária.

Obras da Nova Serra das Araras avançam

As interdições fazem parte da construção da Nova Serra das Araras, no trecho da Via Dutra entre Piraí e Paracambi, no Rio de Janeiro.

No início de novembro, o empreendimento atingiu 87% de execução, após a liberação de quatro novos viadutos. Com investimento estimado em R$ 1,5 bilhão, a conclusão está prevista para fevereiro de 2027.

O projeto prevê 24 novos viadutos, duas rampas de escape, iluminação e pistas com traçado menos sinuoso. A serra é um dos principais pontos de congestionamento da ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, com circulação aproximada de 390 mil veículos por mês.

Até a conclusão das obras, novas interdições poderão ser necessárias para a execução dos serviços.