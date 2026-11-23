Reprodução/redes sociais Carro ficou com a frente destruída após atingir poste no Setor Jaó, em Goiânia

Um motorista de aplicativo escapou por pouco de uma batida frontal após um carro i nvadir a contramão e atingir um poste no Setor Jaó, em Goiânia, neste domingo (22). O momento foi registrado pela câmera do veículo de Matheus Graciano, que publicou as imagens nas redes sociais e descreveu o episódio como um “livramento”.





Na gravação, o automóvel aparece no sentido contrário e passa muito perto do carro de Matheus antes da colisão. Imagens feitas após a batida mostram o veículo branco junto ao poste, com o capô levantado e a parte dianteira destruída.

A câmera instalada no interior do carro de aplicativo também registrou a reação de Matheus. Ele permaneceu ao volante e conseguiu seguir pela via após o susto. A reportagem tentou contato com o motorista, mas não obteve retorno até a publicação.

Matheus havia saído da região do aeroporto e seguia em direção ao Setor Jaó em busca de passageiros. Segundo ele, o outro carro surgiu na contramão logo após ele tocar na tela do celular para aceitar uma corrida.



