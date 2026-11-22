Ray Harrington/Unsplash Peixe-leão

Um novo registro de peixe-leão foi confirmado na última quinta-feira (19) no estuário dos rios Real e Piauí, em Indiaroba, no extremo sul de Sergipe.

Segundo o Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), grupo local responsável por monitorar a espécie invasora e venenosa, a ocorrência mostra a ampla distribuição do peixe no litoral.

A primeira captura do animal em Sergipe aconteceu em outubro de 2025, no Rio Vaza-Barris, na região do Mosqueiro, em Aracaju. Já em 2026, outro exemplar foi visto em Pacatuba, no norte do estado.

Quais são os riscos

Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em situações mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o animal pode ser uma ameaça, porque os espinhos podem manter a toxina.

O que fazer ao avistar um peixe-leão

Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



