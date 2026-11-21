Reprodução Rodney L. Johnson, biólogo, produziu um memorando com as pegadas, que foram encontradas em três locais diferentes

O governo estadunidense tornou públicos documentos antigos que registram investigações oficiais sobre supostas aparições e pegadas do Pé-Grande. A liberação aconteceu em três arquivos chamados “Registros do Pé-Grande/Sasquatch”, no dia 15 de outubro, pelo Serviço Florestal.

Os documentos foram criados em 1982, época em que um biólogo foi encarregado a investigar dezenas de pegadas em florestas do estado de Washington a pedido do Departamento de Agricultura (USDA), além de outras expedições.





O que dizem memorandos de 1982 na Floresta de Umatilla

Rodney L. Johnson, o biólogo, produziu um memorando com as pegadas, que foram encontradas em três locais diferentes. Todos os pontos ficavam em zonas de pântano. As pegadas tinham cerca de 38 centímetros de comprimento de 18 de largura. Um pé humano mede, em média, 23 a 27 centímetros.

Elas estavam separadas por trechos de 7,6 a 12 metros, avançando por um terreno irregular e elevado em direção à floresta. Conforme o documento, seguindo na mesma direção por 12 metros, havia sinais de “perturbação” na vegetação, como se algo houvesse passado ali.

Moldes de gesso foram feitos com base nas pegadas. Uma delas apresentava uma deformação no segundo dedo do pé. Segundo o biólogo, caso fossem falsas, teriam dado muito trabalho para produzir, no que classificou como “bastante naturais”.

Contudo, o próprio “detetive” apontou inconsistências: o tamanho das pegadas não variava mesmo em terrenos íngremes, as alterações nas vegetações aos arredores pareciam artificialmente provocadas.

Por fim, sugeriu que o nível de profundidade provocado pelas pegadas era muito pequeno. Isso porque elas estavam em terrenos lamacentos, nos quais os pés do próprio biólogo, muito menor do que um pé-grande, afundava mais do que as supostas marcas da criatura.

A conclusão do biólogo foi de que as pegadas eram fabricadas por humanos, com algum instrumento revestido de borracha ou outro material macio e, portanto, fraudes.

Histórico anterior de 1940

O memorando também inclui um arquivo de seis páginas realizado por Leo T. Kinney em 1940. À época, um grupo de caçadores relatou ouvir urros na mata, onde também encontraram pegadas e odores muito fortes.

Contudo, nada mais evidente foi produzido nos episódios, além das descrições que contribuíram para uma das principais lendas estadunidenses.