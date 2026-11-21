Divulgação/ Polícia Militar do Estado de São Paulo O palmito foi doado ao Lar Feliz Eldoradense

Cerca de 62 hastes de palmito-juçara foram extraídas ilegalmente do Parque Estadual Intervales. A Polícia Militar Ambiental apreendeu todo o material na última sexta-feira (20), em Eldorado, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto – Piracema. Os policiais receberam uma denúncia de vigilantes da unidade de conservação e seguiram por uma trilha na região do bairro Pedro Cubas.

Durante as buscas, encontraram um homem carregando as hastes. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu pela vegetação e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

Perto do local da fuga, os policiais encontraram as 62 hastes de palmito já cortadas e reunidas em um feixe. O material foi apreendido, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

O palmito apreendido foi doado ao Lar Feliz Eldoradense, instituição assistencial do município.