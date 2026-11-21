Reprodução/Instagram Peixe-leão, espécie exótica invasora, é exibido a bordo de embarcação após ser capturado pelo pescador Sergio Lima

O pescador Sergio Lima capturou um peixe-leão gigante nesta sexta-feira (20), na Praia de Redonda, em Icapuí, no litoral leste do Ceará. Invasora e venenosa, a espécie é considerada uma das principais ameaças à vida marinha por comer de tudo e não possuir predadores conhecidos no território brasileiro.

Em um registro publicado nas redes sociais, seu companheiro de barco aparece utilizando um bicheiro, equipamento feito de madeira com um gancho de ferro, para mostrar as características do animal com segurança.

Logo depois, o peixe-leão é jogado de volta à água, onde aparece boiando.





Quais são os riscos

Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o animal pode ser uma ameaça, pois os espinhos podem manter a toxina.

O que fazer ao avistar um peixe-leão

Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros



Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



