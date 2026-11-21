Reprodução Rua de Times Beach com aviso de contaminação por dioxina, substância tóxica

Mais de 2 mil moradores de Times Beach, cidade à beira da Rota 66, no Missouri, nos Estados Unidos, tiveram que abandonar suas casas no início dos anos 1980 após a descoberta de níveis perigosos de dioxina, um dos compostos químicos mais tóxicos conhecidos.

Tudo começou a cerca de 370 quilômetros dali, em Verona, entre 1969 e 1971. Na época, a NEPACCO tinha uma fábrica para produzir hexaclorofeno, um antibacteriano destinado a sabonetes e desinfetantes.

A produção, no entanto, deixava um resíduo carregado de dioxina, que precisava ser descartado de alguma forma. Para isso, a empresa contratou a Independent Petrochemical Corporation (IPC), que repassou o trabalho para Russell Bliss, empresário do ramo de reciclagem de óleo usado.

Bliss recolheu milhares de galões desse material, misturou com óleo de motor velho e encontrou um uso: espalhar no chão de terra para segurar a poeira. Acompanhado de sua equipe, ele vendia o serviço a donos de estábulos e prefeituras.

Em 1971, cavalos que treinavam em uma arena coberta tratada pelo homem, em Moscow Mills, também no Missouri, ficaram doentes e morreram. No total, foram mais de 40 animais, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).

Nos estábulos de Timberline, perto de Jefferson City, e de Bubbling Springs, em Fenton, no condado de St. Louis, aconteceu algo parecido. Como resultado da exposição, cerca de 20 cavalos morreram e, na arena de Timberline, crianças tiveram cloracne, uma doença de pele ligada à dioxina.

Diante dos casos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) abriram uma investigação que, somente em 1974, confirmaria o composto no solo desses locais.

Reprodução Placa proíbe a entrada em Times Beach por risco de contaminação tóxica

O órgão chegou à fábrica de Verona e à NEPACCO através da comprovação da presença de triclorofenol, utilizado na fabricação do hexaclorofeno, com a dioxina como subproduto.

Anos antes, em 1972, Times Beach acionou Bliss para espalhar a mistura em 37 quilômetros de estradas de terra, sem os moradores saberem das consequências. Durante quatro anos, o empresário recebeu US$ 2,4 mil (R$ 14,1 mil na cotação atual).

Em 1982, a EPA coletou novas amostras que revelaram que os níveis de dioxina não tinham diminuído. Entre os locais contaminados, estava a cidade inteira de Times Beach.

Logo em seguida, uma enchente do rio Meramec agravou o problema. Por segurança, o CDC recomendou a evacuação definitiva.

USGS Times Beach vista do alto em 1990 (à esquerda) e em 2009 (à direita)



